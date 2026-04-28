【ニューヨーク共同】週明け27日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比06銭円安ドル高の1ドル＝159円36〜46銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1717〜27ドル、186円81〜91銭。米長期金利の上昇に伴い日米金利差の拡大が意識され、円を売ってドルを買う動きがやや優勢となった。