現地時間28日からロンドンで開幕する世界卓球選手権に向け、早田ひな選手が出発前に取材に応じ、今大会への強い決意を語りました。今大会について早田選手は「今回は優勝だけを目指して頑張りたい」と力を込めました。さらに「ロンドンの気候が日本と逆でまだまだ寒いので、一番体調管理に気を付けないといけない」と語り、環境面への対応も重要なポイントに挙げました。一方で2024年パリオリンピックのシングルスの準々決勝で左腕