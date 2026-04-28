天皇陛下が、衆参議長などを皇居に招いて茶会を催されました。茶会は27日午後3時ごろ、宮殿で開催され、衆議院と参議院の議長をはじめ、国会議員57人が出席しました。陛下は「今後とも国民の信託に応え、国、社会、人々のために力を尽くしていかれるよう願っております」とねぎらわれました。その後、食事を交え和やかに懇談されました。