最高気温40℃以上の日を指す新たな名称が「酷暑日」に決定。2026年も危険な暑さが予想されるなか、“進化した日傘”が続々登場しています。【写真を見る】“送風機能”や“ミストシャワー”で快適…日差しを遮るだけじゃない「進化する日傘」2026【THE TIME,】 「水筒ブランド」も日傘に参入入ってすぐの場所に“日傘コーナー”が設置されている『ハンズ新宿店』（東京・渋谷区）では、約800種類がズラリと並びます。中でも3月に発