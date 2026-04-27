一般的に認知されている「在宅医療」は、通院が難しい方に医師が自宅で医療を提供してくれるサービスです。今回は在宅医療をどんなタイミングで始めるのが良いのかなどについて、内田先生（医療法人社団貞栄会 静岡ホームクリニック）に解説してもらいました。 監修医師：内田 貞輔（医療法人社団貞栄会） 2015年、32歳の若さで静岡市に静岡ホームクリニックを開院。翌年、医療法人社団貞栄会を設立し理