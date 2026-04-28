株式会社E&Iクリエイション（2ndfocus）は、ライカM11/M10シリーズに装着できるサムレストを4月24日（金）に発売した。 AKuser BE THE ULTIMATEブランドの製品。ホットシューに装着して使用する。 ダマスカス鋼製ステンレスシルバー、クリスタルチタン製フロストグレー、クリスタルチタン製フロストシルバーの3種類を用意した。 いずれも高精度CNC加工による金属削り出し。エッジ処