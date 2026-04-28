プロ・リーグ 25/26の昇格・降格プレーオフ予選ラウンド1 ベールスホットとパトロの第2戦が、4月28日03:30にオリンピス・スタディオンにて行われた。 ベールスホットは倍井 謙（MF）、原口 元気（MF）、Vula Arnold（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパトロはRousseau Leandro（FW）、レイモンド・アサンテ（FW）、ラジャ・ナインゴラン（MF）らが先発に名を連ね