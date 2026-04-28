長崎・時津町で今にも落ちそうで落ちない巨大な岩がカメラに捉えられた。新たに散策路が開通し、間近に見られるようになったという。岩は合格祈願の名所として知られてきたが、町は2つの岩が寄り添う様子から「縁結び」の名所としてもアピール中だ。落ちない“巨大岩”に注目集まる長崎県の南部にある西彼杵郡時津町で撮影されたのは、山の中に突き出た岩の上に乗った、もうひとつの巨大な岩だ。今にも落ちてきそうに見えるが、実