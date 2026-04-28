プロ野球・巨人の大城卓三選手が、打撃面で好調をキープしている要因について語りました。今季9年目を迎える33歳のキャッチャー・大城選手。今季はここまで6試合のスタメンマスクを含む10試合に出場し、2HRを放つなど打率.435、OPS1.301と好調をキープしています。ここまで安定した打撃ができている点について大城選手は、スタメン・代打と起用が異なる中でも「しっかり自分の中で整理して、場面、場面でしっかり準備していけてい