ドローン攻撃を受けた街＝2025年11月、ウクライナ東部ハルキウ州（ゲッティ＝共同）【キーウ共同】ロシアの侵攻を受けるウクライナ軍の前線部隊の兵士が飢えてやせ細った状態の画像がネット上に投稿され、物議を醸している。軍は27日までに兵士が衰弱している状況を上層部に報告していなかったとして部隊の責任者を更迭し、内部調査に乗り出した。24日の軍の発表によると、部隊は東部ハルキウ州の要衝クピャンスクの川沿いに配