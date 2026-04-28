政府は、外交・安全保障の基本方針である「国家安全保障戦略」などの改定に向け、有識者会議の初会合を開きました。安全保障関連の3つの文書について、政府は年内の改定を目指していて、高市総理大臣は「国家の命運を左右する重要な取り組みだ」と強調しました。高市総理：我が国の平和と独立を守り抜いていくためには、防衛力の抜本的強化を主体的に進めていかなければなりません。「日本の総合的な国力」を徹底的に強くしていく