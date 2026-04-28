4月15日、フォルダブルスマホ「OPPO Find N6」が発売されたフォルダブルスマホ「OPPO Find N6」が発売された。実機をしばらく使わせてもらったが感動ものだ。なにしろフォルダブルで世界一フラットなディスプレイを持ち、ハッセルブラッド社との共同開発カメラシステム、8.9ミリ厚のボディ……と、その枚挙に暇がない数々の特徴はOPPOが「時代をひとつ更新した」と表現するのに十分だ。なにしろ開いたときの折れ目がほとんど視認で