Prime Videoは、マーベル・コミック「スパイダーマン・ノワール」を原作とし、ニコラス・ケイジが主演を務める実写ドラマシリーズ『スパイダー・ノワール』全8話（カラー版／モノクロ版）をプライム会員向けに2026年5月27日より独占配信開始する。配信に先駆け、日本版本予告、キービジュアル、場面写真25点が公開となった。『スパイダー・ノワール』全8話をプライム会員向けに2026年5月27日より独占配信開始『スパイダー・ノワー