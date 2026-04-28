通信カラオケ・JOYSOUNDでは、クラブオフィシャルパートナー契約を締結しているJ1リーグ・FC東京の応援施策として、「FC東京｜JOYSOUND “東京が熱唱” キャンペーン」を展開している。「FC東京｜JOYSOUND “東京が熱唱” キャンペーン」同キャンペーンは、JOYSOUNDの対象機種を導入したカラオケ店舗で、「うたスキ」にログインし、採点機能「分析採点AI＋」「分析採点AI」「分析採点マスター」のいずれかを使って、FC東京の選手が