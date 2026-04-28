朝の支度の時間に、子どもの態度に戸惑う日が続いていた筆者。しかし、繰り返されるやり取りに疲れを感じる中でも、少しずつ気づいた変化がありました。 今回は、先生の言葉をきっかけに対応を見直した“朝の時間”についてのエピソードをご紹介します。 朝の「行きたくない」に振り回される日々 息子は、朝に「今日は保育園行きたくない」と言う日があります。毎日ではないものの、その言葉が出るたびに少し身構