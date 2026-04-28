4月9日（木）から、全国のドトールコーヒーショップで期間限定の新作メニューが登場したのをご存じでしょうか？なかでも、筆者がとくに気になったのが「黒糖わらびもちオレ〜黒ごま〜」。発売直後から、「生クリームを飲んでるかと思うくらい濃厚」「おいしすぎてやばすぎ」とSNSで大きな話題を呼んでいる商品の実食レポートをお届けします。「黒糖わらびもちオレ〜黒ごま〜」今回ご紹介するのは、「黒糖わらびもちオレ〜