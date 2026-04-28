ハリウッドでも活躍する俳優の母で画家でモデルの浅野順子とタレントのキャシー中島が、29日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に出演する。 【写真】お下げ髪の美女の正体は、国際は俳優の母！目元がそっくり 10代の頃から60年に及ぶ親友同士の2人。浅野忠信の母でもある順子は60代から画家、75歳からはモデルとして活動する、アクティブシニア世代を代表する女性でもある。そんな2人は10