Webコミック誌「コミック アース・スター」が27日、公式サイトを更新。同誌で連載中の漫画「小春とふたりのナイト」(作者・餅田心氏)について、他の漫画家が出した先行作品との「類似性が多い」として、同作の連載中止と公開停止を発表した。 【写真】餅田心氏が投稿した第1巻の書影発売寸前だった2巻は幻に… 公式サイトでは文書を公開。「2025年3月27日より連載中の漫画作品『小春とふたりのナイト』につき