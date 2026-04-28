米津玄師（Photo by Yohji Uchida） 米津玄師が、新曲「烏」（からす）を「2026 NHKサッカーテーマ」として書き下ろしたことが発表された。あわせて、米津玄師からのコメントおよび新アーティスト写真も解禁となった。楽曲は、5月10日放送「サンデースポーツ」（NHK総合 午後9時50分〜）内で初公開となる。同日をキックオフとし、NHK各サッカー番組でオンエアされるほか、日本時間の6月12日に開幕する「FIFAワール