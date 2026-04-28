今日4月28日(火)は、北海道と東北は雲が多く、雨や雷雨の所があるでしょう。東日本と西日本は日差しが出ますが、夕方以降は雨の所もありそうです。沖縄は晴れるでしょう。東日本と西日本では汗ばむ陽気になりそうです。北日本は雨と雷注意今日28日(火)は、北日本では、北海道の日本海側や内陸を中心に、にわか雨や雷雨に注意が必要です。東北北部も午後は雨が降りだし、雷を伴うおそれがあります。急な雷雨で道路冠水や落雷の危険