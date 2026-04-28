中島健人が主演するドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合／毎週火曜22時）の第1話が28日の今夜放送される。【写真】舘ひろしがコンビニチェーン創業者役で出演『コンビニ兄弟』第1話より本作は、北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長とワイルドな謎の男が、さまざまな無理難題を気分爽快に解決するハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。■第1話あらすじテンダネス門司港こが