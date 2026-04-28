此元和津也の人気コミック『スピナーベイト』が加藤清史郎主演でドラマ化され、6月よりフジテレビ（関東ローカル）にて放送されることが決定。第1弾キャストが発表された。【写真】ゲンジブ吉澤要人らも出演！第1弾キャスト陣本作は、漫画『セトウツミ』やアニメ『オッドタクシー』のオリジナル脚本を手掛け、近年では『シナントロープ』や『ホウセンカ』の原作・脚本、「週刊ヤングジャンプ」にて連載中の漫画『カミキル‐K