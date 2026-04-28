永作博美が主演を務めるドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系／毎週火曜22時）の第4話が28日に放送。みなと（永作）がある後悔のことを思い出す。【写真】ドラマ『時すでにおスシ!?』第4話みなと（永作博美）、亡き夫の命日の時期に後悔を思い出す本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、ロマンスあり、おスシありの完全オ