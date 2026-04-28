◆報知プレミアムボクシング▽後楽園ホールのヒーローたち第３２回長嶋健吾スポーツの世界で親子鷹（だか）は何かと注目を集める。ボクシング界でも父が会長、マネジャーを務めるジムで、チャンピオンを目指して日々汗を流している選手は多い。かつてスーパーフェザー級とライト級の２階級で日本、東洋太平洋の王座を獲得した長嶋健吾（５０）もその一人だ。アマチュアで実績を残し、父・清が会長を務めていた茨城県古河市