日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が２８日に放送され、翌２９日にＳｎｏｗＭａｎの目黒蓮と俳優・高橋文哉がスタジオ生出演することを告知した。目黒はディズニープラスの配信ドラマ「ＳＨＯＧＵＮ将軍」シーズン２の撮影のため、今年１月からカナダに渡っていたが、一時帰国。２７日に都内で主演映画「ＳＡＫＡＭＯＴＯＤＡＹＳ」（２９日公開、福田雄一監督）の公開直前イベントに出席