NHK連続テレビ小説「風、薫る」に大山捨松役で出演する多部未華子（37）が27日、都内の同局で取材に応じた。大山捨松は「鹿鳴館の華」と呼ばれた実在の人物。ヒロイン2人に大きな影響を与える役だ。多部彼女の人生をざっとですけど読ませていただいた時に「これは何て、やりがいのあるキャラクターなんだ」と思いました。すごく重みもありますし、生きてきた力強さみたいなものが（本を）読んだだけですけど、すごく伝わってきま