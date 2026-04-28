カゴメ中四国支店は4月18、19の両日、ゆめタウン広島（広島市）と同廿日市（廿日市市）でトマトファンづくりイベントを開いた。イズミの65周年記念と連携した企画。カゴメ商品を500円以上購入した買物客に、トマトの苗を両店合わせて1350本贈ったほか、蛇口から出る野菜飲料の試飲、350gの野菜を当てる「目方でポン」、ベジチェックなどを実施し多くの家族連れでにぎわった。試飲には終日、列ができ両店で約5千杯を提供した。