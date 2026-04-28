Snow Man目黒蓮（29）が27日、都内で主演映画「SAKAMOTO DAYS」（29日公開、福田雄一監督）公開直前レッドカーペットイベントに出席した。約3カ月ぶりにドラマのロケ先のカナダから一時帰国し、ファンと対面した。伸びた髪をハーフアップにまとめた目黒が登壇すると、会場から「めめお帰り〜！」と多くの歓声が出迎えた。この3カ月間、出演した舞台あいさつなどのイベントはリモートで参加しており、久しぶりのリアル目黒に会場も