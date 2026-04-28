韓国の6人組ボーイグループ「TWS（トゥアス）」が27日、ソウル市内でメディアショーケースを行い、5thミニアルバム「NO TRAGEDY」の収録曲をパフォーマンスした。ハウス、R＆B、ファンクなど多彩なジャンルでロマンスを描いた。タイトル曲「You，You」は爽やかなラブソング。振り付けが特徴的で、HANJIN（20）は「一緒に口ずさめるポイントもある」。SHINYU（22）は「どう楽しんでいただけるかワクワクします」と話した。