草〓剛（51）が27日、都内でサントリー「GREEN DA・KA・RA」新CM＆「おやこひがさ大作戦！」発表会に登壇した。出演する水分補給飲料「GREEN DA・KA・RA」の新CMが5月1日から放映される。夏を前に「前のめりくらいで水分補給を心がけています。水分補給と日傘は年々、欠かせない」と話した。暑さ対策は稲垣吾郎（52）が先駆者だという。「日傘、20年前くらいから差してて。その頃はバカにされてた。雨も降ってないのに。『僕はね、