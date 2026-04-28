◆第７１回羽田盃・Ｊｐｎ１（４月２９日２０時５分発走、大井競馬場・ダート１８００メートル）３歳ダート３冠初戦の第７１回羽田盃・Ｊｐｎ１は２９日、大井競馬場の１８００メートルで行われる。京浜盃で２着のフィンガー（牡３歳、美浦・田中博厩舎）が好仕上がり。ブルーバードＣで完勝した実力馬が、ビッグタイトル獲得のチャンスだ。フィンガーは、ここまで６戦２勝、２着４回と全て連対。初勝利、重賞初制覇を決めた２