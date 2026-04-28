イランのアラグチ外相は訪問先のロシアで取材に応じ、アメリカとの戦闘終結に向けた協議について、アメリカ側から交渉を求められ、現在対応を検討していると述べました。イラン・アラグチ外相:アメリカは目標を一つも達成できていない。だから交渉を求めていて、我々はそれを検討している。アラグチ外相は27日、訪問先のロシア・サンクトペテルブルクで地元メディアに対して、アメリカ側の要求内容について検討していると明らかに