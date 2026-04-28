お笑いコンビ「ジェラードン」のかみちぃがテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」の「焚き火で語る」に出演。営業での驚きの出来事を話した。「一回、西本から朝６時に電話が入ってた」と話し始めたかみちぃ。電話で相方のアタック西本から「ごめん、今日いけないわ。体調悪い。無理だ。ごめん！」と言われてしまったという。「その時も『いや、急に言われても』と思って。家出る前だったから、