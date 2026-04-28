サッカー元日本代表MF中田英寿氏（49）が27日、オーガナイザーを務め、都内で開催中の「CRAFT SAKE WEEK」で鈴木憲和農相（44）と対談した。その中で農業、漁業の後継者不足に触れ「産業構造がうまくいかないから衰退するのは、どういうものだろう？」と疑問を呈し「これくらい作って、この値段で売れないと農家でやっていくのは無理という指標を出すべき」と提言した。鈴木氏はインバウンド（訪日客）に関して「東京、京都は限界