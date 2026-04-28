きょうは関東なども晴れ間が戻り、関東から西で25℃以上の夏日になる所が多くなりそうです。東京も25℃と、一気に汗ばむくらいになるでしょう。ただ、東北や日本海側では、にわか雨や雷雨の所がある見込みです。【東北は雷雨に注意】朝は晴れ間の出る所が多いものの、上空の寒気や湿った空気の影響で午後は次第に雲が多くなりそうです。東北は雨や雷雨となり、岩手県の大槌町周辺も夕方以降は雨が降るでしょう。北陸から九州北部に