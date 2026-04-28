アメリカのトランプ大統領が出席していた夕食会の会場で発砲した男が27日、大統領に対する暗殺未遂などの疑いで訴追されました。司法長官代行：1つ目の容疑は大統領に対する暗殺未遂であり、最高で終身刑だ。訴追状によりますと、カリフォルニア州に住むコール・トーマス・アレン容疑者（31）は4月25日、ワシントンで開かれていたホワイトハウス特派員夕食会の会場でトランプ大統領の暗殺を図った暗殺未遂など、3つの疑いが持たれ