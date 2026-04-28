岩手県大槌町の山林火災は6日目となった27日、現地にはようやく雨が降りました。焼失面積が町全体の1割近くにまで広がる中、専門家はこの雨が消火活動のカギになると話しました。■ようやく雨も…町全体の約1割が焼失発生6日目となった岩手県大槌町の山林火災。焼失面積は町全体の1割近くにおよぶ、およそ1618ヘクタールに拡大しています。（27日午後5時時点）27日午後、雨が降りました。大槌町民「早く（火が）消えてほしいね」夜