◇プロ野球パ・リーグ ロッテー楽天(28日、ZOZOマリン)パ・リーグ最下位に沈んでいるロッテ。本拠地で迎える楽天との3連戦初戦では、予告先発としてジャクソン投手が発表されました。2024年にDeNAへ入団し、NPB3年目となる今季からはロッテでプレーしているジャクソン投手。1日の日本ハム戦では、先発マウンドにあがって移籍後初勝利をあげました。しかし以降はロッテの先発陣に勝ち星がつかず。27日ぶりの“先発投手の勝ち星”な