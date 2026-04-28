「将来、出世したいと思う」と回答した2027年卒の就活生は半数未満――そんな調査結果が、レバレジーズ株式会社（東京都渋谷区）が運営する新卒学生向けキャリア支援サービス『キャリアチケット就職』による「2027年卒就職活動の実態調査」でわかりました。出世したい／したくない理由にはどのようなことがあるのでしょうか。【調査結果】27年卒の就活生「出世したくない」理由調査は、2027年卒業予定の大学生・大学院生381人を対