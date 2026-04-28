有事の際の避難所での生活について、不安を感じたことはありませんか。災害時の避難所生活に関するアンケート調査で、回答者の86.0%が「トイレ」についての不安を持っていることが明らかになりました。【調査結果を見る】避難所生活で不安に思うことは？この調査は、株式会社AZWAY（東京都新宿区）が、10代〜70代の男女300人を対象として、2026年1月にインターネット上で実施されました。避難所生活で不安に思うことは？最多はトイ