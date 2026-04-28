北京郵電大学コンピューター学院の王尚広（ワン・シャングアン）教授が率いる天算コンステレーションチームから朗報が届き、宇宙演算能力分野で一連の重要な進展を遂げたことが明らかになった。科技日報が伝えた。同チームが独自に開発した宇宙サーバーは、「北郵2号」「北郵3号」衛星に搭載されて打ち上げに成功した後、すでに軌道上で1年間近くにわたり安定して運用されており、複数の最先端科学実験を完遂した。その優れた基盤