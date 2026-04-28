「強いこだわりがイイ」の声も俳優の岩城滉一さんが2026年3月7日、自身のYouTubeチャンネルで公開した愛車のカワサキ「Z1000R1」に対し、SNSなどには多くの声が集まっています。公開された動画のタイトルは、「【初公開】岩城滉一 あの伝説のバイクをカスタムしたら渋すぎて悶絶しました」。【動画】超カッコいい！ これが俳優「岩城滉一」の「渋いカワサキ」実車です！ 動画で見る愛車のZ1000R1は、1982年に登場。伝説的ラ