中学軟式野球の強豪・東海大菅生中等部は全員で開脚ストレッチ成長期の年代だからこそ、心身ともに“柔軟性”が大切になる。東京・あきるの市にある東海大菅生高校・中等部の軟式野球クラブを率いる村上晋監督は、中学生を指導して24年目となるベテランだが、顧問就任時から貫いてきた方針があるという。「股関節が硬い選手は試合に出しません」。自らの意志で体を柔らかくできるか。そこには、学校生活にもつながる“リトマス試