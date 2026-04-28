【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）欧州委員会は27日、米グーグルに対し、同社の基本ソフト（OS）「アンドロイド」を搭載したスマートフォンの機能へのアクセスを、競合他社の人工知能（AI）関連サービスに開放するよう求めたと発表した。急速に普及するAIサービスでグーグルが支配的な地位を築くことを防ぎ、公平な競争環境を確保する狙い。提案は巨大ITに自社サービスの優遇を禁じるデジタル市場法（DMA）に基づく措置。5月