2026年の「春の褒章」の受章者が発表され、ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルの「りくりゅう」こと三浦璃来選手と木原龍一選手が紫綬褒章に選ばれました。木原龍一選手：隣にいる三浦選手がなければ自分は章をいただくことはできなかったので、本当にパートナーの三浦選手にも心から感謝しています。三浦璃来選手：将来的には、私たちが育てる生徒の中からオリンピック選手が出せるように、簡単な