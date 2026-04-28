ノルディックスキー・ジャンプ女子で、２月のミラノ・コルティナ五輪混合団体で銅メダルを獲得した高梨沙羅が、プライベート姿をアップした。高梨は２７日に自身のインスタグラムを更新し、「Ｈｏｍｅ」とコメント。キャップをかぶり、ダボっとしたジャケット、パンツを着用したカジュアルコーデで街中を歩く様子をアップした。クールなメイクで雪上とは雰囲気をガラリ。ファンは「すってきー」「かっこいい」「沙羅様美しす