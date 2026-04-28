ＡＫＢ４８の小栗有以の爽やかなハーフパンツ姿が注目を集めている。小栗は２７日までに自身のインスタグラムを更新。「タイで買ったハーフパンツ最後は、最近ハマってる〓キュウリの味噌漬け〓だよ」とつづり、屋外でのショットを投稿。白の半袖トップスに「タイで買った」という茶色のさらっとした質感のハーフパンツを合わせた夏コーデを披露した。この投稿には「バッチリ可愛い」「春夏ファッション楽しみな季節になり