山崎あみが、4月27日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』19＆20号に登場！ 山崎あみ ©松岡一哲／集英社 【プロフィール】山崎あみ（やまざき・あみ）1997年1月19日生まれ東京都出身身長170cm血液型＝O型YouTube『うるおうリコメンド』【@uruou.recommend】に出演するほか、ラジオDJ、モデルなど多方面にわたって活躍中。今年1月に認定テクニカルアナリスト（CMTA®）の資