【ニューヨーク共同】核拡散防止条約（NPT）再検討会議が開催中の米ニューヨークの国連本部で27日、日本原水爆被害者団体協議会（被団協）による「原爆展」が始まった。原爆投下後の広島、長崎の惨禍を伝える写真や被爆資料を展示。6月1日まで。原爆展は2005年の再検討会議から始まった。会場は国連本部ロビーで、約40枚のパネルには原爆で傷ついた市民らを撮影した写真を並べ、英語の解説を付記。24年のノーベル平和賞の受賞