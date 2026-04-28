本日4月28日（火）の『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』は、『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』との合体2時間スペシャルで放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！『プラチナファミリー』では、京都に生まれ、公家出身の政治家であり、武家体制から天皇制への転換に尽力した明治維新の立役者・岩倉具視の子孫に密着する。坂本龍馬など多くの偉人に慕われ、明治政府の発足に大きく貢献